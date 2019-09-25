МОЗ направляє аудит в Охматдит

446 переглядів
Середа, 25 вересня 2019, 11:37

Міністерство охорони здоров’я направляє 25 вересня аудит до лікарні Охматдит, державного підприємства "Медичні закупівлі" і в Центр ендокринної системи.

Джерело: заява радника міністра МОЗ Дмитра Раімова на брифінгу, заява міністра Зоряни Скалецької у Facebook.

Деталі: Проведення аудиту анонсувала напередодні очільниця МОЗ. За словами Скалецької, її команда прийняла рішення про аудит усіх співробітників МОЗ. Вона наголосила, що не збирається згортати реформи в сфері охорони здоров’я.

Пряма мова: "Ми не обнуляємо прийняті раніше рішення, але є багато питань. Ми відкриті до діалогу стосовно питань, на які суспільству потрібно відповісти… МОЗ працюватиме. Пацієнти і лікарі будуть отримувати те, що гарантоване державою. Аудит буде".

Що передувало: Працівники МОЗ у відкритому зверненні заявили, що дії нового керівництва ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні, а також поскаржились на тиск. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що вивчає ситуацію, що склалася, але запевнив, що "жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У МОЗ визнали, що кошти на орфанних хворих скоротило нове керівництво 24 вересня 2019, 17:46
Кількість нещеплених дітей в садочках та школах Києва знизилась удвічі – КМДА 23 вересня 2019, 15:45
У МОЗ працюють заборонені російські соцмережі 23 вересня 2019, 14:14
Усі новини
Головні новини
Зеленський розповів, хто на нього може тиснути
Зеленський каже, що його розмова з Трампом "приватна і конфіденційна"
Гончарук заявив про початок перезавантаження влади
У Білому домі намагалися зірвати зустріч Трампа і Зеленського – Washington Post
Усі новини
Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити

дослідження

Музика може бути небезпечною для водіїв

здоров'я

11 кімнатних рослин, які можуть бути отруйними для та тварин