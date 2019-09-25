МОЗ направляє аудит в Охматдит

Міністерство охорони здоров’я направляє 25 вересня аудит до лікарні Охматдит, державного підприємства "Медичні закупівлі" і в Центр ендокринної системи.

Джерело: заява радника міністра МОЗ Дмитра Раімова на брифінгу, заява міністра Зоряни Скалецької у Facebook.

Деталі: Проведення аудиту анонсувала напередодні очільниця МОЗ. За словами Скалецької, її команда прийняла рішення про аудит усіх співробітників МОЗ. Вона наголосила, що не збирається згортати реформи в сфері охорони здоров’я.

Пряма мова: "Ми не обнуляємо прийняті раніше рішення, але є багато питань. Ми відкриті до діалогу стосовно питань, на які суспільству потрібно відповісти… МОЗ працюватиме. Пацієнти і лікарі будуть отримувати те, що гарантоване державою. Аудит буде".

Що передувало: Працівники МОЗ у відкритому зверненні заявили, що дії нового керівництва ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні, а також поскаржились на тиск. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що вивчає ситуацію, що склалася, але запевнив, що "жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав".