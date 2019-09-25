Минздрав направляет аудит в Охматдет

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Среда, 25 сентября 2019, 11:37

Министерство здравоохранения направляет 25 сентября аудит в больницу Охматдет, государственное предприятие "Медичні закупівлі" и в Центр эндокринной системы.

Источник: заявление советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова на брифинге, заявление министра Зоряны Скалецкой в Facebook.

Детали: Проведение аудита анонсировала накануне руководительница Минздрава. По словам Скалецкой, ее команда приняла решение об аудите всех сотрудников Минздрава. Она подчеркнула, что не собирается сворачивать реформы в сфере здравоохранения.

Прямая речь: "Мы не обнуляем принятые ранее решения, но есть много вопросов. Мы открыты к диалогу по вопросам, на которые обществу нужно ответить ... Минздрав будет работать. Пациенты и врачи будут получать то, что гарантировано государством. Аудит будет".

Что было ранее: Работники Минздрава в открытом обращении заявили, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а также пожаловались на давление. Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что изучает ситуацию, но заверил, что "ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен без надлежащих оснований".

Украинская правда

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Темы: Минздрав


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