В Україні збережеться прохолодна погода з дощами і заморозками

У найближчу добу, 26 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме прохолодна і волога повітряна маса із заходу, на сході країни збережеться суха, вночі холодна погода.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, вдень і в Кіровоградській, Полтавській областях очікується дощ, на решті території - без опадів. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 6-11° тепла, в західних та Одеській областях місцями 12-15°, на Лівобережжі 1-5° тепла, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла, на заході, півдні країни і Дніпропетровської області 18-21°, на високогір'ї Карпат 10-11°.

У Києві вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 8-10°, вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 26 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,7 градусів тепла в 1924 році, а найнижча вночі - на позначці 0,4 градусів вище нуля в 1906 і 1939 роках.

У п'ятницю, 27 вересня, вночі по всій Україні, крім сходу, місцями очікується невеликий дощ, вдень у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, в східних областях 1-6°, на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла.

У Києві 27 вересня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.

25 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 15-19°, в Дніпрі в межах Києва 14°.