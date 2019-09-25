В Украине сохранится прохладная погода с дождями и заморозками

В ближайшие сутки, 26 сентября, погоду в большинстве областей Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с запада, на востоке страны сохранится сухая, ночью холодная погода.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, днем и в Кировоградской, Полтавской областях ожидается дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской области 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,7 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая ночью – на отметке 0,4 градусов выше ноля в 1906 и 1939 годах.

В пятницу, 27 сентября, ночью по всей Украине, кроме востока, местами ожидается небольшой дождь, днем в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в восточных областях 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла.

В Киеве 27 сентября ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

25 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляла 15-19°, в Днепре в пределах Киева 14°.