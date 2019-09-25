Військкомати розшукують 35 тисяч киян, які "косять" від армії

Військові комісаріати Києва передали до Національної поліції майже 35 тисяч справ на киян, які ухиляються від призову на строкову військову службу.

Джерело: брифінг військового комісара Київського міського військового комісаріату полковника Сергія Клявліна.

Пряма мова: "Нами передано до Національної поліції 34 тисячі 930 справ, для того щоб їх (призовників – ред.) розшукали, а за необхідності внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це ті люди, які систематично ухиляються від призиву на строкову військову службу".

"Явка на призовні пункти традиційно лишається вкрай низькою. Свідомість громадян украй низька. Багато киян ухиляються усіма можливими і неможливими способами".

Деталі: За словами Клявліна, наразі поліція відкрила чотири кримінальні провадження проти громадян, які тривалий час ухилялися від призову.

1 жовтня розпочинається черговий призов на строкову військову службу громадян від 20 до 27 років. Призову на строкову службу в Києві підлягає 53 133 особи.

Наразі повістки вручили 37 тисячам 629 особам. Вони мають з’явитись у військовий комісаріат, пройти медичну комісію і, згідно із результатами огляду та відбору, пройти до відповідних навчальних центрів.

У Києві планують призвати 634 особи, із яких до Збройних сил України буде залучено 407 осіб, до Національної гвардії – 160, Державної прикордонної служби – 39, до Державної спеціальної

служби транспорту – 28.