Военкоматы разыскивают 35 тысяч киевлян, которые "косят" от армии

1038 просмотров
Среда, 25 сентября 2019, 14:46

Военные комиссариаты Киева передали в Национальную полицию почти 35 тысяч дел на киевлян, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу.

Источник: брифинг военного комиссара Киевского городского военного комиссариата полковника Сергея Клявлина.

Прямая речь: "Нами передано в Национальную полицию 34 тысячи 930 дел, для того чтобы их (призывников – ред.) разыскали, а при необходимости внесли в Единый реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу".

"Явка на призывные пункты традиционно остается крайне низкой. Сознание граждан крайне низкое. Многие киевляне уклоняются всеми возможными и невозможными способами".

Детали: По словам Клявлина, сейчас полиция открыла четыре уголовных производства против граждан, которые длительное время уклонялись от призыва.

1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека.

Сейчас повестки вручили 37 тысячам 629 лицам. Они должны явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры.

В Киеве планируют призвать 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины будут привлечены 407 человек, в Национальную гвардию – 160, в Госпогранслужбу – 39, в Государственную специальную службу транспорта – 28.

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Спасибко – мэру Кличко: писать заявление об увольнении не буду 24 сентября 2019, 18:01
У Кличко волнуются за отопительный сезон: Киевсовет не собирался 4,5 месяца 24 сентября 2019, 14:32
Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных 24 сентября 2019, 11:39
Все новости
Главные новости
Уволился заместитель Холодницкого
Скандальний "слуга народа" хочет, чтобы родители сбросились на люки для школы
Вместо Князева назначили нового главу Нацполиции
В Донецке вспыхнул пожар со взрывами, говорят о складе боеприпасов – СМИ
Все новости
Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Культура

Каков арт-рынок в Украине и чем он отличается от мирового

Опыт

Бывшие онкобольные дети и их родители рассказывают, как это – победить рак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів