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Зеленський в ООН розповів історію загиблого на Донбасі відомого співака

Середа, 25 вересня 2019, 16:25

Президент Володимир Зеленський на прикладі загиблого на Донбасі соліста Паризької національної опери українця Василя Сліпака наголосив, що в 21-му столітті немає "чужої" війни, і ніхто не може почуватися в безпеці.

Джерело: виступ глави держави на Генасамблеї ООН в Нью Йорку

Пряма мова: "Розповім вам історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним із найкращим баритонів і контратенорів всього світу…Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить це зробити. Вона виглядає отак"

Президент продемонстрував кулю.

 

"12,7 міліметри. Які не просто зупинили його кар’єру, вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує 10 доларів. На жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Таких історій тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо в 21 століття – вік можливостей, де у вас, замість бути почутим є можливість бути убитим…

У сучасному світі, де ми живемо, більше немає чужої війни. Ніхто не зможе почуватися в безпеці, коли йде війна в ".

Деталі: У виступі Зеленський наголосив, що на Донбасі 5 років триває війна, 5 років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Понад 13 тисяч людей загинули, 30 тисяч зазнали поранення. Півтора мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри звучать тут з однією лише поправкою – щороку ці цифри зростають.

Президент назвав завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру своїм першочерговим завданням. "Але не ціною життя наших громадян, свободи чи права України на власний вибір". Саме тому Україна потребує світової підтримки.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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