Зеленский в ООН рассказал историю погибшего в Донбассе известного певца

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Среда, 25 сентября 2019, 16:25

Президент Владимир Зеленский на примере погибшего на Донбассе солиста Парижской национальной оперы украинца Василия Слипака отметил, что в 21-м веке нет "чужой" войны, и никто не может чувствовать себя в безопасности.

Источник: выступление главы государства на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Прямая речь: "Расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучшим баритонов и контратенор всего мира... Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит это сделать. Она выглядит так"

Президент продемонстрировал пулю.

 

"12,7 миллиметра. Которые не просто остановили его карьеру, они прервали его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21 век - век возможностей, где у вас, вместо быть услышанным, есть возможность быть убитым...

В современном мире, где мы живем, больше нет чужой войны. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности".

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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