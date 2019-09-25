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Зеленський нагадав ООН, що Україна відмовилась від ядерної зброї

Середа, 25 вересня 2019, 16:37

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україна відмовилась від найбільшого ядерного потенціалу.

Джерело: виступ глави держави на Генасамблеї ООН в Нью Йорку

Пряма мова: "Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом і робила  кроки на шляху до міжнародної безпеки, наприклад, коли відмовилась від ядерного потенціалу, що на той час, між іншим, був більший ніж у Великобританії, Франції та Китаю разом узятих.

Бо нам, ви знаєте, здавалось, що всі ми будуємо інший, новий світ, у якому для того, щоб твою думку чули і зважали на неї не потрібно мати ядерну зброю. У якому тебе поважатимуть саме за справи, а не за наявність ядерних боєголовок".

Деталі: Президент наголосив, що врешті-решт у цьому "новому" світі наша держава втратила частину території та майже щодня втрачає своїх громадян.

За його словами, саме тому Україна, має сьогодні право говорити про необхідність переосмислення та перегляду сучасних світових правил, оскільки ці механізми не працюють, а тому потребують оновлення.

Нагадаємо:

  • У грудні 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією було підписано Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Угода передбачала відмову від ядерного потенціалу в обмін на гарантії поваги і дотримання суверенітету і територіальної цілісності України. В 1995 роцi Генеральна Асамблея ООН прийняла меморандум як офiцiйний документ
  • Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНЗеленськийядерна зброя
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