Зеленский напомнил ООН, что Украина отказалась от ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина отказалась от крупнейшего ядерного потенциала.
Источник: выступление главы государства на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Прямая речь: "Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и долала шаги на пути к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.
Потому что нам, вы знаете, казалось, что все мы строим другой, новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок".
Детали: Президент подчеркнул, что в конце концов в этом "новом" мире наше государство потеряло часть территории и почти ежедневно теряет своих граждан.
По его словам, именно поэтому Украина имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил, поскольку эти механизмы не работают, а потому нуждаются в обновлении.
Напомним:
- В декабре 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Соглашение предусматривало отказ от ядерного потенциала в обмен на гарантии уважения и соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН приняла меморандум как официальный документ
- Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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