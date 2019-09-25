Трамп наполягає, що не чинив на Зеленського жодного тиску

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Середа, 25 вересня 2019, 18:39

Президент США Дональд Трамп наполягає, що не чинив "жодного тиску" на українського президента.

Про це він заявив, коментуючи щойно оприлюднену стенограму своєї розмови з Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Це був дружній лист", - сказав Трамп, маючи на увазі стенограму.

"Не було жодного тиску, у тому вигляді, як ви це намалювали, цей дзвінок перетворюється на дзвінок із пекла" - заявив він.

"Просто щоб ви зрозуміли, це найбільше полювання на відьом в американській історії, можливо, навіть в світовій історії, але в американській історії точно", - сказав він.

Нагадаємо, у середу Білий дім оприлюднив стенограмму розмови Трампа і Зеленського від 25 липня.

У ній Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

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Європейська правда

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Теми: Трамп Зеленський


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