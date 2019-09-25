Трамп наполягає, що не чинив на Зеленського жодного тиску
Президент США Дональд Трамп наполягає, що не чинив "жодного тиску" на українського президента.
Про це він заявив, коментуючи щойно оприлюднену стенограму своєї розмови з Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
"Це був дружній лист", - сказав Трамп, маючи на увазі стенограму.
"Не було жодного тиску, у тому вигляді, як ви це намалювали, цей дзвінок перетворюється на дзвінок із пекла" - заявив він.
"Просто щоб ви зрозуміли, це найбільше полювання на відьом в американській історії, можливо, навіть в світовій історії, але в американській історії точно", - сказав він.
Нагадаємо, у середу Білий дім оприлюднив стенограмму розмови Трампа і Зеленського від 25 липня.
У ній Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
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