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Трамп настаивает, что не давил на Зеленского

Среда, 25 сентября 2019, 18:39

Президент США Дональд Трамп настаивает, что не оказывал "никакого давления" на украинского президента.

Об этом он заявил, комментируя только что обнародованную стенограмму своего разговора с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это было дружеское письмо", - сказал Трамп, имея в виду стенограмму.

"Не было никакого давления, в том виде, как вы это нарисовали, этот звонок превращается в звонок из ада" - заявил он.

Трамп подчеркнул, что инициатива по импичменту - это "охота на ведьм."

"Просто чтобы вы поняли, это самая большая охота на ведьм в американской истории, возможно, даже в мировой истории, но в американской истории точно", - сказал он.

Напомним, в среду Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского от 25 июля.

В ней Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Читайте также: "Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу".

Европейская правда

Темы: ТрампЗеленский
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