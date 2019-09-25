Зеленський розпочав зустріч із Трампом – стенограма брифінгу

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Джерело: ТСН

Деталі: Зеленський говорить англійською.

Попросив Трампа дати слово, що відвідає Україну, оскільки "його попередник не знайшов на це часу".

Президент США сказав, що "спробує", додавши, що "Україна має великий потенціал".

Зеленський з ним погодився, "бо сам з України і добре про це знає".

За словами українського президента, в Україні дві війни: одна проти корупції, і "ми в ній переможемо", друга - на сході України.

Зеленський також підкреслив, що має намір повернути окуповані території Донбасу та Криму.

Трамп нагадав, що Україна втратила Крим за часів президентства Барака Обами.

Крім того, президент США підкреслив, що Україна надзвичайно важлива для ЄС у стратегічному плані і члени Союзу мають вкладати в неї набагато більше, ніж вони це роблять зараз. Трамп пообіцяв вести з ЄС переговори на цю тему і порадив Зеленському робити те саме.

Зеленський наголосив, що не хоче бути втягнутим у президентські вибори 2020 року: "Ви все прочитали в оприлюдненій стенограмі...Ніхто на мене не тиснув".

Трамп уточнив слова Зеленського, мовляв, тиску з боку Трампа на Зеленського не було.

Зеленський відповів журналістам, чи давав він обіцянки Трампу розслідувати "справу Байдена в Україні": "Я нікому нічого не винен і не обіцяв. Я сказав, що ми готові розслідувати. У нас є багато важливіших питань: Іловайськ, Майдан, корупція..."

Спільний брифінг президентів України та США тривав 17 хвилин.