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Зеленский начал встречу с Трампом – стенограмма брифинга

Среда, 25 сентября 2019, 21:26

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Источник: ТСН

Детали: Зеленский говорит по-английски.

Попросил Трампа дать слово, что посетит Украину, поскольку "его предшественник не нашел на это времени".

Президент США сказал, что "постарается", добавив, что "Украина имеет большой потенциал".

Зеленский с ним согласился, "потому что сам из Украины и хорошо об этом знает".

По словам украинского президента, в Украине две войны: одна против коррупции, и "мы в ней победим", вторая - на востоке Украины.

Зеленский также подчеркнул, что намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Трамп напомнил, что Украина потеряла Крым во времена президентства Барака Обамы.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Украина чрезвычайно важна для ЕС в стратегическом плане и члены Союза должны вкладывать в нее гораздо больше, чем они это делают сейчас. Трамп пообещал вести с ЕС переговоры на эту тему и посоветовал Зеленскому делать то же самое.

Зеленский отметил, что не хочет быть втянутым в президентские выборы 2020 года в США: "Вы все прочитали в обнародованной стенограмме... Никто на меня не давил".

Трамп уточнил слова Зеленского, мол, давления со стороны Трампа на Зеленского не было.

Зеленский ответил журналистам, давал ли он обещания Трампу расследовать "дело Байдена в Украине": "Я никому ничего не должен и не обещал. Я сказал, что мы готовы расследовать. У нас есть намного более важные вопросы: Иловайск, Майдан, коррупция... "

Совместный брифинг президентов Украины и США продолжался 17 минут.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийТрамп
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