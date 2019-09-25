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Трамп – Зеленському: Сподіваюся, ви з Путіним вирішите вашу проблему

Середа, 25 вересня 2019, 23:11
Трамп – Зеленському: Сподіваюся, ви з Путіним вирішите вашу проблему

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зустрінуться й "вирішать свою проблему".

Джерело: спільний брифінг Трампа і Зеленського

Дослівно Трамп: "Ми працюємо з Україною. Ми хочемо, щоб інші країни працювали з Україною.

Коли я кажу "працюємо", маю на увазі гроші. Ми вклали багато грошей.

Я дав вам протитанкові снаряди. Президент Обама відправляв вам подушки й простирадла. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив.

І я справді вірю, що Росія - тому що я дійсно вірю, що президент Путін хотів би щось із цим зробити - що ви зустрінетеся з президентом Путіним і вирішите вашу проблему. Це буде величезне досягнення".

Українська правда

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Теми: ТрампЗеленський
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