Трамп – Зеленскому: Надеюсь, вы и Путин решите вашу проблему
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся и "решат свою проблему".
Источник: совместный брифинг Трампа и Зеленского
Дословно Трамп: "Мы работаем с Украиной. Мы хотим, чтобы другие страны работали с Украиной.
Когда я говорю о "работе", я имею в виду деньги. Мы вложили много денег.
Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама посылал вам подушки и простыни. Многие люди не хотели это делать, но я это сделал.
И я действительно верю, что Россия – потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать – что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение."
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