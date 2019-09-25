Трамп – Зеленскому: Надеюсь, вы и Путин решите вашу проблему

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся и "решат свою проблему".

Источник: совместный брифинг Трампа и Зеленского

Дословно Трамп: "Мы работаем с Украиной. Мы хотим, чтобы другие страны работали с Украиной.

Когда я говорю о "работе", я имею в виду деньги. Мы вложили много денег.

Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама посылал вам подушки и простыни. Многие люди не хотели это делать, но я это сделал.

И я действительно верю, что Россия – потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать – что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение."