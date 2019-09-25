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У скандалі в МОЗ ідеться про відкат двох реформ – очільниця директорату

Середа, 25 вересня 2019, 23:46

Очільниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко заявила, що у відомстві йдеться не про кадрову політику, а про відкат двох реформ.

Джерело: Ірина Литовченко в програмі "Нині вже" на hromadske

Пряма мова: "Це реформа охорони здоров’я і реформа державної служби...Просто у нас вистачило сміливості про це сказати голосно. 

Є мої колеги директори з інших міністерств, які просто пишуть заяви, просто ідуть.

Їм кажуть, наприклад, що "не існує такого терміну, як стратегічне планування, для чого нам потрібен такий директорат, ми не розуміємо чим ви займаєтесь", або знаходять якісь інші причини".

Що передувало: 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення Ірині Литовченко та гендиректорці Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій.

У зв’язку з цим працівники МОЗ у відкритому зверненні заявили, що дії нового керівництва ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні, а також поскаржились на тиск.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що вивчає ситуацію, наголосивши, що "жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав".

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗ
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