Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В скандале МОЗ речь идет об откате двух реформ – глава директората

Среда, 25 сентября 2019, 23:46

Глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко заявила, что в ведомстве идет речь не о кадровой политике, а об откате двух реформ.

Источник: Ирина Литовченко в программе "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Это реформа здравоохранения и реформа госслужбы... Просто у нас хватило смелости громко сказать об этом.

Есть мои коллеги, директора из других министерств, которые просто пишут заявления, просто уходят.

Им говорят, например, что "не существует такого термина, как стратегическое планирование, для чего нам нужен такой директорат, мы не понимаем чем вы занимаетесь", или находят какие-либо другие причины".

Что предшествовало: 23 сентября замминистра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение Ирине Литовченко и гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой.

В связи с этим сотрудники Минздрава в открытом обращении заявили, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а также пожаловались на давление.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что "ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен без надлежащих оснований".

Темы: Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: