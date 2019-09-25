В скандале МОЗ речь идет об откате двух реформ – глава директората

Глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко заявила, что в ведомстве идет речь не о кадровой политике, а об откате двух реформ.

Источник: Ирина Литовченко в программе "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Это реформа здравоохранения и реформа госслужбы... Просто у нас хватило смелости громко сказать об этом.

Есть мои коллеги, директора из других министерств, которые просто пишут заявления, просто уходят.

Им говорят, например, что "не существует такого термина, как стратегическое планирование, для чего нам нужен такой директорат, мы не понимаем чем вы занимаетесь", или находят какие-либо другие причины".

Что предшествовало: 23 сентября замминистра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение Ирине Литовченко и гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой.

В связи с этим сотрудники Минздрава в открытом обращении заявили, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а также пожаловались на давление.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что "ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен без надлежащих оснований".