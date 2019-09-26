Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим
Під час розмови із президентом Володимиром Зеленським міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що Росія хоче швидкого закінчення війни на Донбасі.
Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Дональдом Трампом
Дослівно Зеленський: "Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитись і сказав: "ми дуже хочемо щоби закінчилась війна на Донбасі". Привітав з обміном.
Тобто була дуже коротка ця розмова, ми в черзі стояли.
Я сказав: "так, будь ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові, то давайте закінчимо війну? Віддамо нам наші території, обміняємо людей".
Я сказав: "я хочу припинити війну на Донбасі. Я хочу зупинити вбивство наших людей, наших військових, наших громадян."
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