Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим

Під час розмови із президентом Володимиром Зеленським міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що Росія хоче швидкого закінчення війни на Донбасі.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Дональдом Трампом

Дослівно Зеленський: "Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитись і сказав: "ми дуже хочемо щоби закінчилась війна на Донбасі". Привітав з обміном.

Тобто була дуже коротка ця розмова, ми в черзі стояли.

Я сказав: "так, будь ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові, то давайте закінчимо війну? Віддамо нам наші території, обміняємо людей".

Я сказав: "я хочу припинити війну на Донбасі. Я хочу зупинити вбивство наших людей, наших військових, наших громадян."