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Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим

Четвер, 26 вересня 2019, 00:24

Під час розмови із президентом Володимиром Зеленським міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що Росія хоче швидкого закінчення війни на Донбасі.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Дональдом Трампом

Дослівно Зеленський: "Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитись і сказав: "ми дуже хочемо щоби закінчилась війна на Донбасі". Привітав з обміном. 

Тобто була дуже коротка ця розмова, ми в черзі стояли. 

Я сказав: "так, будь ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові, то давайте закінчимо війну? Віддамо нам наші території, обміняємо людей". 

Я сказав: "я хочу припинити війну на Донбасі. Я хочу зупинити вбивство наших людей, наших військових, наших громадян." 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЛавровРосія
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