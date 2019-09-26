Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Россия хочет быстрого окончания войны в Донбассе.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Дональдом Трампом

Дословно Зеленский: "Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал:" Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе". Поздравил с обменом.

То есть был очень короткий этот разговор, мы в очереди стояли.

Я сказал: "да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей ".

Я сказал: "я хочу прекратить войну на Донбассе. Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан".