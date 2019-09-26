Я відповідаю за кожне слово про європейських колег – президент

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Четвер, 26 вересня 2019, 01:06

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмова з президентом США Дональдом Трампом відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн, незважаючи на це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Трампом

Дослівно Зеленський: "Я вам скажу чесно, дивіться, я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував і дякую, і продовжую...зараз на зустрічі з президентом Трампом я сказав, що вдячний за будь-яку допомогу для України - від наших європейський лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від багатьох. 

Наш дзвінок був в дуже складний період: коли Росію повернули в ПАРЄ, коли санкції не мали такий гучний тиск на будівництво Північного потоку – 2. І я говорив про це з усіма лідерами, про яких я говорив в цій розмові (ред. Меркель, Макрон). І багато лідерів казали: "Ми розуміємо, але у цих питаннях буде так". 

Наприклад,...повернення в ПАРЕ, це ж рішення було не при мені. Рішення було у європейських країн прийняте ще, мені здається, в кінці зими.

Я ні про кого нічого поганого не хочу говорити, всі хто нам допомагають, ми всім дякуємо. Але я сказав правду, тому що Північний потік для нас це загроза. Велика загроза енергетичної безпеки. Бо ми можемо втратити транзитні гроші...  

Моє бачення, особисте, що Північний потік - це поступове зняття санкцій, це моє особисте бачення. А за все інше ми дякуємо. Дійсно, велику допомогу для нас роблять країни Європейського Союзу."

Передісторія: 

  • У опублікованній стенограмі розмови президентів США та України йдеться про те, що Дональд Трамп критикував європейські країни і зокрема Німеччину за недостатню допомогу Україні.
  • У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що Трамп "абсолютно правий, не на 100%, а на 1000%".

Українська правда

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Теми: Зеленський Трамп ЄС Меркель Франція


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