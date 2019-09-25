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Трамп оприлюднив стенограму розмови із Зеленським, через яку спалахнув скандал

Середа, 25 вересня 2019, 17:15
Трамп оприлюднив стенограму розмови із Зеленським, через яку спалахнув скандал

Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

Пряма мова Трампа у розмові з Зеленським: "Багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому все, що ви могли б зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден став хвалитися, що припинив переслідування, тож якщо Ви зможете розібратися у цьому… На мій погляд, це звучить жахливо".

Пряма мова Зеленського: "Я хочу сказати вам про прокурора.. Перш за все, я розумію і я в курсі ситуації. Відколи ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100%  моєю людиною, мій кадидат, який буде затверджений парламентом, почне роботу у вересні".

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди 25 липня зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.
  • У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з Зеленським, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.
  • Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Українська правда

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Теми: ТрампЗеленськийімпічмент
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