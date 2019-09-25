Трамп оприлюднив стенограму розмови із Зеленським, через яку спалахнув скандал

Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

Пряма мова Трампа у розмові з Зеленським: "Багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому все, що ви могли б зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден став хвалитися, що припинив переслідування, тож якщо Ви зможете розібратися у цьому… На мій погляд, це звучить жахливо".

Пряма мова Зеленського: "Я хочу сказати вам про прокурора.. Перш за все, я розумію і я в курсі ситуації. Відколи ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, мій кадидат, який буде затверджений парламентом, почне роботу у вересні".

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