Трамп заборонив в'їзд до США офіційним представникам Венесуели та Ірану

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Четвер, 26 вересня 2019, 10:20

Президент США Дональд Трамп видав два розпорядження, які забороняють в'їзд на територію Сполучених Штатів офіційних представників Венесуели та Ірану.

Джерело: розпорядження на сайті Білого дому.

Дослівно: "У Венесуелі зберігається політична та гуманітарна криза через постійну неспроможність Ніколаса Мадуро, чиновників режиму Мадуро та інших дотримуватися верховенства закону".

"Зважаючи на важливість Сполучених Штатів у сприянні функціонуванню конституційного уряду та демократичних інститутів у Венесуелі, я визначив, що в інтересах США вживати заходів щодо обмеження та припинення в'їзду до США як іммігрантів чи неімігрантів, високопоставлених чиновників режиму Ніколаса Мадуро та інших, описаних в цій прокламації, які формулюють, втілюють або отримують вигоду від політики чи дій, які підривають або травмують демократичні інституції Венесуели або перешкоджають відновленню конституційного уряду у Венесуелі".

Деталі: Заборона стосується членів режиму Мадуро від віце-міністра і вище, усіх офіцерів венесуельського війська, поліції і нацгвардії у званні полковника і вище, усіх членів так званих Національних установчих зборів Венесуели.

А також усіх іноземців, які діють від імені або підтримують зусилля режиму Мадуро або отримують фінансову вигоду від операцій та угод з цим режимом. Крім того, до США не пускатимуть найближчих родичів усіх вище згаданих осіб.

Іншим документом Трамп заборонив в’їзд до США високопосадовцям Ірану, відзначивши, що "уряд Ірану є державним спонсором тероризму, а Корпус вартових ісламської революції підтримує терористів і безпосередньо займається тероризмом".

Також у забороні зазначається, що "Іран довільно затримує громадян США, а іранський режим сприяє гуманітарним кризам, загрожує сусідам, загрожує міжнародному судноплавству та здійснює руйнівні кібератаки".

Ірина Балачук, УП

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Теми: США Іран Венесуела


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