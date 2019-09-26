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Трамп запретил въезд в США официальным представителям Венесуэлы и Ирана

Четверг, 26 сентября 2019, 10:20

Президент США Дональд Трамп издал два распоряжения, запрещающие въезд на территорию Соединенных Штатов официальным представителям Венесуэлы и Ирана.

Источник: распоряжения на сайте Белого дома.

Дословно: "В Венесуэле сохраняется политический и гуманитарный кризис из-за постоянной несостоятельности Николаса Мадуро, чиновников режима Мадуро и других соблюдать верховенство закона". 

 "Учитывая важность Соединенных Штатов в содействии функционированию конституционного правительства и демократических институтов в Венесуэле, я определил, что в интересах США принимать меры по ограничению и прекращению въезда в США в качестве иммигрантов или неиммигрантов, для высокопоставленных чиновников режима Николаса Мадуро и других, описанных в этой прокламации, которые определяют, воплощают или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или травмируют демократические институты Венесуэлы или препятствуют восстановлению конституционного правительства в Венесуэле".

Детали: Запрет касается членов режима Мадуро от вице-министра и выше, всех офицеров венесуэльского войска, полиции и Нацгвардии в звании полковника и выше, всех членов так называемого Национального учредительного собрания Венесуэлы.

А также всех иностранцев, действующих от имени или в поддержку режима Мадуро или получающих финансовую выгоду от операций и сделок с этим режимом. Кроме того, в США не пустят ближайших родственников всех вышеупомянутых лиц.

Другим документом Трамп запретил въезд в США чиновникам Ирана, отметив, что "правительство Ирана является государственным спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции поддерживает террористов и непосредственно занимается терроризмом".

Также в запрете отмечается, что "Иран произвольно задерживает граждан США, а иранский режим способствует гуманитарным кризисам, грозит соседям, угрожает международному судоходству и осуществляет разрушительные кибератаки".

Ирина Балачук, УП
Темы: СШАИранВенесуэла
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