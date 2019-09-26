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В Україну повертається тепло

Четвер, 26 вересня 2019, 11:15
В Україну повертається тепло

27 вересня в Україні потепліє, температура повітря підніметься до +20 градусів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook.

Дослівно: "Протягом дня температура повітря становитиме +15+20 градусів. На півночі ще буде свіжіше, +12+17 градусів, що також не мороз".

Деталі: У п’ятницю дощі пройдуть на заході та півдні, на решті території буде сухо.

У Києві 27 вересня буде досить тепло, вдень близько +15 градусів. На вихідних потеплішає до +18+20 градусів. У суботу в столиці буде сухо, а в неділю прогнозують дощі.
 

Українська правда
Теми: погода
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