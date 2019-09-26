В Украину возвращается тепло

27 сентября в Украине потеплеет, температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Дословно: "В течение дня температура воздуха составит +15+20 градусов. На севере еще будет свежее, +12+17 градусов, что также не мороз".

Детали: В пятницу дожди пройдут на западе и юге, на остальной территории будет сухо.

В Киеве 27 сентября будет достаточно тепло, днем около +15 градусов. На выходных потеплеет до +18 +20 градусов. В субботу в столице будет сухо, а в воскресенье прогнозируют дожди.