В Украину возвращается тепло
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Четверг, 26 сентября 2019, 11:15
27 сентября в Украине потеплеет, температура воздуха поднимется до +20 градусов.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Дословно: "В течение дня температура воздуха составит +15+20 градусов. На севере еще будет свежее, +12+17 градусов, что также не мороз".
Детали: В пятницу дожди пройдут на западе и юге, на остальной территории будет сухо.
В Киеве 27 сентября будет достаточно тепло, днем около +15 градусов. На выходных потеплеет до +18 +20 градусов. В субботу в столице будет сухо, а в воскресенье прогнозируют дожди.
Украинская правда
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