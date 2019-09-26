Розмова Трампа і Зеленського: керівник розвідки США свідчитиме в Конгресі

Виконувач обов’язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр 26 вересня виступить перед американськими законодавцями щодо розгляду адміністрацією скарги інформатора, яка призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Вважається, що скарга, зміст якої досі не оприлюднений, стосується телефонної бесіди 25 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, під час якої американський президент просив Зеленського провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента, демократа Джо Байдена в координації з міністром юстиції США й особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Байден – потенційний головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020 року.

Магвайр дасть свідчення комітету з питань розвідки Палати представників під час публічних слухань о 9:00 (16:00 за Києвом). Потім він виступить перед комітетом із розвідки Сенату на закритому засіданні об 11:00 (18:00 за Києвом).

Він виступить перед законодавцями після відмови поділитися скаргою з Конгресом, попри те, що цього вимагає закон.

Членам комітетів із розвідки Палати представників і Сенату дозволили побачити скаргу лише 25 вересня, напередодні запланованих свідчень в.о. директора розвідки. За даними ЗМІ, текст скарги можуть опублікувати вже четвер.

Магвайр перебуває на посаді менше двох місяців. Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Саме ця скарга неназваного інформатора спонукала демократів почати офіційну процедуру імпічменту та натиснути на Трампа з вимогою опублікувати текст телефонної розмови з Зеленським.

Демократи, які прочитали документ, заявили, що він підтверджує їхній намір провести розслідування в рамках процедури імпічменту.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови Трампом і Зеленським.

Із тексту розмови випливає, що Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти Байдена і його сина.

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