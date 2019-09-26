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Разговор Трампа и Зеленского: глава разведки США даст показания в Конгрессе

Четверг, 26 сентября 2019, 13:06

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр 26 сентября выступит перед американскими законодателями на рассмотрении жалобы информатора, приведшей к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Считается, что жалоба, содержание которой до сих пор не обнародовано, касается телефонной беседы 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой американский президент просил Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в координации с министром юстиции США и личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Байден - потенциальный главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020 года.

Магуайр даст показания комитету по вопросам разведки Палаты представителей во время публичных слушаний в 9:00 (16:00 по Киеву). Затем он выступит перед комитетом по разведке Сената на закрытом заседании в 11:00 (18:00 по Киеву).

Он выступит перед законодателями после отказа поделиться жалобой с Конгрессом, несмотря на то, что этого требует закон.

Членам комитетов по разведке Палаты представителей и Сената позволили увидеть жалобу только 25 сентября, накануне запланированных показаний и.о. директора разведки. По данным СМИ, текст жалобы могут опубликовать уже четверг.

Магуайр занимает должность меньше двух месяцев. Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют демократы, 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте - отстранение от должности.

Именно эта жалоба неназванного информатора побудила демократов начать официальную процедуру импичмента и надавить на Трампа с требованием опубликовать текст телефонного разговора с Зеленским.

Демократы, прочитав документ, заявили, что он подтверждает их намерение провести расследование в рамках процедуры импичмента.

Накануне Белый дом обнародовал  текст телефонного разговора между президентом США и президентом Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Читайте также: "Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу".

Темы: СШАТрампЗеленскийразведка
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