Помер колишній президент Франції

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Четвер, 26 вересня 2019, 13:53

У Франції у віці 86 років помер експрезидент Жак Ширак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Про смерть колишнього французького високопосадовця оголосив його син. За його словами, батько відійшов "мирно" у товаристві своєї родини.

Колишній глава Франції, який обіймав найвищу посаду в країні з 1995 по 2007 рік, в останні роки жив зі своєю дружиною Бернадет в Парижі.

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