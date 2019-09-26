У Франції у віці 86 років помер експрезидент Жак Ширак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Про смерть колишнього французького високопосадовця оголосив його син. За його словами, батько відійшов "мирно" у товаристві своєї родини.

Колишній глава Франції, який обіймав найвищу посаду в країні з 1995 по 2007 рік, в останні роки жив зі своєю дружиною Бернадет в Парижі.