Умер бывший президент Франции

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Четверг, 26 сентября 2019, 13:53

Во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Жак Ширак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

О смерти бывшего французского чиновника объявил его сын. По его словам, отец отошел "мирно" в кругу семьи.

Бывший глава Франции, занимавший высокий пост в стране с 1995 по 2007 год, в последние годы жил со своей женой Бернадет в Париже.

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