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У Кабміні оголосили боротьбу з корупцією "на всіх фронтах"

Четвер, 26 вересня 2019, 15:33

У Кабінеті міністрів спільно з представниками громадських організацій створять робочі групи для боротьби з корупційними схемами у різних галузях.

Джерело: конференція в клубі Кабміну, про яку повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета: "Щодо кожного проекту (боротьби з корупцією у різних галузях — ред) ми зможемо сформувати спільну робочу групу, яка складатиметься з представників уряду та громадянського суспільства".

Деталі: Для цього 110 громадських організацій описали 139 необхідних антикорупційних заходів у різних сферах.

Як приклад корупційних схем, які необхідно подолати, називали затягування різними органами влади та інституціями ухвалення рішень, що змушує бізнес звертатися до посередників, аби вирішувати питання.

Пряма мова координатора урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" Оксани Величко: "Наприклад, були нарікання, що Державіаслужба затягує розгляд питання щодо визначення допустимої висоти будівель навколо аеропортів, і будівельники змушені шукати людей, які допоможуть пришвидшити вирішення питання…

Суть нашої пропозиції, яку ми робимо Кабінету міністрів, в тому, що для боротьби з галузевими корупційними схемами необхідно створити проект команди, скласти план, призначити відповідальних з боку влади і з боку громадських організацій".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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