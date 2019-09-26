В Кабмине объявили борьбу с коррупцией "по всем фронтам"

В Кабинете министров совместно с представителями общественных организаций создадут рабочие группы для борьбы с коррупционными схемами в разных отраслях.

Источник: конференция в клубе Кабмина, о которой сообщает "Укринформ"

Прямая речь министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета: "По каждому проекту (борьба с коррупцией в различных областях - ред) мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества".

Детали: Для этого 110 общественных организаций описали 139 необходимых антикоррупционных мер в различных сферах.

В качестве примера коррупционных схем, которые необходимо преодолеть, называли затягивание различными органами власти и институтами принятия решений, что заставляет бизнес обращаться к посредникам, чтобы решать вопросы.

Прямая речь координатора правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Оксаны Величко: "Например, были жалобы, что Госавиаслужба затягивает рассмотрение вопроса об определении допустимой высоты зданий вокруг аэропортов, и строители вынуждены искать людей, которые помогут ускорить решение вопроса...

Суть нашего предложения, которое мы делаем Кабинету министров, в том, что для борьбы с отраслевыми коррупционными схемами необходимо создать проект команды, составить план, назначить ответственных со стороны власти и со стороны общественных организаций".