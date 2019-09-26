Білий дім намагався приховати стенограму дзвінка Трампа і Зеленського - спецслужби

Високопоставлені чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у тексті розсекреченої сьогодні скарги неназваного співробітника американських спецслужб.

Інформатор довідався від численних американських чиновників, що вищі посадовці Білого дому втручалися, щоб "заблокувати усі записи телефонного дзвінка, особливо офіційної стенограми, яка була зроблена, як це прийнято в ситуаційній кімнаті Білого дому. Цей набір дій підкреслив, що чиновники Білого дому зрозуміли серйозність того, що виявилося під час дзвінка".

"Чиновники Білого дому сказали мені, що юристи Білого дому "доручили" видалити електронну стенограму з комп’ютерної системи, в якій такі стенограми зазвичай зберігаються для узгодження, доопрацювання та розповсюдження серед чиновників на рівні уряду", - йдеться у тексті.

Натомість, за даними інформатора, стенограму завантажили в окрему електронну систему, яка в інших випадках використовується для зберігання та обробки засекреченої інформації будь-якого особливо чутливого характеру.

Один чиновник Білого дому охарактеризував цей вчинок як зловживання цією електронною системою, оскільки дзвінок не містив ніяких чутливих питань з точки зору національної безпеки.

Нагадаємо:

Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Читайте також: "Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"