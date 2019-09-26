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Белый дом пытался скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского – спецслужбы

Четверг, 26 сентября 2019, 17:24

Высокопоставленные чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в тексте рассекреченной сегодня жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб.

Информатор узнал от многочисленных американских чиновников, что высшие должностные лица Белого дома вмешивались, чтобы "заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальной стенограммы, которая была сделана, как это принято в ситуационной комнате Белого дома. Этот набор действий подчеркнул, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что проявилось во время звонка".

"Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома "поручили" удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно сохраняются для согласования, доработки и распространения среди чиновников на уровне правительства", - говорится в тексте.

По данным информатора, стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, которая в других случаях используется для хранения и обработки засекреченной информации особо чувствительного характера.

Один чиновник Белого дома охарактеризовал этот поступок как злоупотребление этой электронной системой, поскольку звонок не содержал никаких чувствительных вопросов с точки зрения национальной безопасности.

Напомним:

  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Читайте также"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу".

Темы: ТрампЗеленскийСШАскандал
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