Трамп наказав Пенсу скасувати візит на інавгурацію Зеленського – спецслужби

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб віцепрезидент Майк Пенс скасував планований візит на інавгурацію Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у тексті розсекреченої сьогодні скарги неназваного співробітника американських спецслужб.

Інформатор вирішив у своїй скарзі повідомити про цей факт, оскільки, на його думку, це може бути пов’язано із загальними зусиллями по тиску на керівництво України.

"Я дізнався від американських чиновників, що 14 травня чи близько того президент проінструктував віцепрезидента Пенса скасувати його заплановану подорож до України на інавгурацію Зеленського 20 травня", - йдеться у скарзі.

Замість віцепрезидента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

Як зазначив співробітник спецслужб, таким чином Трамп нібито хотів показати, що він не хоче зустрічатися з Зеленським, доки не побачив, яку лінію поведінки обере український президент.

Нагадаємо, у травні перед інавгурацією нового президента тодішній глава МЗС Павло Клімкін говорив про можливий візит віцепрезидента США.

Як повідомлялося, Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Високопосадовці Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.