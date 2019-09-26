Трамп приказал Пенсу отменить визит на инаугурацию Зеленского – текст жалобы

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Четверг, 26 сентября 2019, 18:01

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в тексте рассекреченной сегодня жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб.

Информатор решил в своей жалобе сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в жалобе.

Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Как отметил сотрудник спецслужб, таким образом Трамп якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, какую линию поведения выберет украинский президент.

Напомним, в мае перед инаугурацией нового президента тогдашний глава МИД Павел Климкин говорил о возможном визите вице-президента США.

Как сообщалось, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Высокопоставленные чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Темы: Трамп Зеленский США


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