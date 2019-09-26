Вимагаючи хабар, чиновник перекрив газ цілій вулиці

Служба безпеки України викрила на хабарі головного інженера Новоград-Волинського відділення товариства "Житомиргаз".

Джерело: СБУ

Деталі: Посадовець зокрема вимагав гроші від місцевого мешканця, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці.

Попри те, що наявність цієї мережі не була відображена у земельній документації на ділянку та жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив закриття питання у 12 тисяч гривень до власної кишені.

Для залякування інженер на декілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі щонайменше на 40 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі дії.