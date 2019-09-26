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Вимагаючи хабар, чиновник перекрив газ цілій вулиці

Четвер, 26 вересня 2019, 17:57

Служба безпеки України викрила на хабарі головного інженера Новоград-Волинського відділення товариства "Житомиргаз".

Джерело: СБУ

Деталі: Посадовець зокрема вимагав гроші від місцевого мешканця, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці.

Попри те, що наявність цієї мережі не була відображена у земельній документації на ділянку та жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив закриття питання у 12 тисяч гривень до власної кишені.

Для залякування інженер на декілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі щонайменше на 40 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

 

Тривають невідкладні слідчі дії.

Українська правда
Теми: СБУхабар
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