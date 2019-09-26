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Требуя взятку, чиновник перекрыл газ целой улице

Четверг, 26 сентября 2019, 17:57

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке главного инженера Новоград-Волынского отделения общества "Житомиргаз".

Источник: СБУ

Детали: Чиновник в частности требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовиками установлено не было, главный инженер оценил закрытия вопрос в 12 тысяч гривен в собственный карман.

Для устрашения инженер на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

 

Продолжаются неотложные следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУвзятка
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