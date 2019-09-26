Требуя взятку, чиновник перекрыл газ целой улице

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке главного инженера Новоград-Волынского отделения общества "Житомиргаз".

Источник: СБУ

Детали: Чиновник в частности требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

Несмотря на то, что наличие этой сети не было отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовиками установлено не было, главный инженер оценил закрытия вопрос в 12 тысяч гривен в собственный карман.

Для устрашения инженер на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Продолжаются неотложные следственные действия.