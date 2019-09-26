Загороднюк анонсував військову поліцію для боротьби з корупцією в Міноборони

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Четвер, 26 вересня 2019, 18:15

Міністерство оборони України подасть законопроект про створення військової поліції, яка протидіятиме корупції в армії.

Джерело: інтерв’ю міністра оборони України виданню Цензор.НЕТ.

Пряма мова Загороднюка: "Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Є всі органи, які необхідні для закриття питання. Ми подаємо закон про військову поліцію, сподіваємося, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма — її треба переписувати.".

Деталі: За словами міністра, для створення військової поліції потрібна тільки політична воля і вона є.

Він розказав, що антикорупційний орган в Міноборони  буде аналізувати технічні умови, тендери, звітність, розслідувати конкретні справи.

Загороднюк запевнив, що керівництво Міноборони буде слухати військовослужбовців, які знають і не приховують факти, які мають місце.

За його словами в міністерстві будуть використовувати міжнародні напрацювання у цій сфері, але підкреслив, що просто копіювати чиюсь систему недостатньо, тому що ситуація в Україні гірша, ніж у багатьох країнах. 

Пряма мова: "Тому наша повинна бути набагато жорсткішою. Ще ми будемо розвивати незалежний аудиторський комітет, який би складався із заступників і фахівців, які не відповідають за ці питання. І плюс періодично робитимемо відкрите слухання з питань антикорупційних цілей із залученням активної частини населення, наприклад, журналістів, фахівців, представників громадськості".

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Теми: Міноборони корупція


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