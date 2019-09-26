Трамп назвав фейком текст скарги на його розмову із Зеленським

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Четвер, 26 вересня 2019, 20:27

Президент США Дональд Трамп розкритикував розсекречену скаргу співробітника американських спецслужб, який вказав на порушення під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом!", - написав Трамп.

Він також заявив, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США  сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі.

"Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканської партії!", - написав Трамп у другому твіті.

Нагадаємо:

  • В опублікованому тексті скарги вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.
  • Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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Теми: Трамп Зеленський


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