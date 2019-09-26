Трамп назвав фейком текст скарги на його розмову із Зеленським
Президент США Дональд Трамп розкритикував розсекречену скаргу співробітника американських спецслужб, який вказав на порушення під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом!", - написав Трамп.
A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019
Він також заявив, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі.
Adam Schiff has zero credibility. Another fantasy to hurt the Republican Party!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019
"Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканської партії!", - написав Трамп у другому твіті.
Нагадаємо:
- В опублікованому тексті скарги вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.
- Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
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