Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским

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Четверг, 26 сентября 2019, 20:27

Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, указавшего на нарушения в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - написал Трамп.

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии", - написал он во втором твите.

Напомним:

  • В опубликованном тексте жалобы указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.
  • Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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Темы: Трамп Зеленский


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