Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, указавшего на нарушения в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - написал Трамп.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

Adam Schiff has zero credibility. Another fantasy to hurt the Republican Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии", - написал он во втором твите.

Напомним:

В опубликованном тексте жалобы указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.

указывается, что чиновники Белого дома пытались к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским. Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера. Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Читайте также: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа