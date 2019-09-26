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Для 40% українців "доторкані" нардепи залежніші від Зеленського – опитування

Четвер, 26 вересня 2019, 21:11

Абсолютна більшість українців схвалює скасування недоторканності народних депутатів (89%), суддів (85%) та президента України (77%). 

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Деталі: Разом з тим, майже 40% згодні, що скасування недоторканності збільшить залежність нардепів від президента і зробить їх менш вільними у відстоюванні інтересів своїх виборців у Раді.

Лише 7-8% опитаних не схвалюють внесення змін до Конституції, що дозволять скасувати недоторканність народних депутатів, суддів та президента.

Соціологи КМІС провели 1500 інтерв'ю з 16 по 19 вересня на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення віком від 18 років.

 
КМІС

До вибірки не входять окупована АР Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини.

Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Українська правда

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Теми: соціологіянедоторканність
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