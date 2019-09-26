Для 40% украинцев "прикосновенные" нардепы более зависимы от Зеленского – опрос
Абсолютное большинство украинцев одобряет отмену неприкосновенности народных депутатов (89%), судей (85%) и президента Украины (77%).
Источник: Киевский международный институт социологии
Детали: Вместе с тем, почти 40% опрошенных согласны, что отмена неприкосновенности увеличит зависимость нардепов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде.
Лишь 7-8% опрошенных не одобряют внесение изменений в Конституцию, которые позволят отменить неприкосновенность народных депутатов, судей и президента.
Социологи КМИС провели 1500 интервью с 16 по 19 сентября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте от 18 лет.
В выборку не входит оккупированная АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.