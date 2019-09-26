Для 40% украинцев "прикосновенные" нардепы более зависимы от Зеленского – опрос

272 просмотра
Четверг, 26 сентября 2019, 21:11

Абсолютное большинство украинцев одобряет отмену неприкосновенности народных депутатов (89%), судей (85%) и президента Украины (77%).

Источник: Киевский международный институт социологии

Детали: Вместе с тем, почти 40% опрошенных согласны, что отмена неприкосновенности увеличит зависимость нардепов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде.

Лишь 7-8% опрошенных не одобряют внесение изменений в Конституцию, которые позволят отменить неприкосновенность народных депутатов, судей и президента.

Социологи КМИС провели 1500 интервью с 16 по 19 сентября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте от 18 лет.

В выборку не входит оккупированная АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

 
КМИС

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: социология неприкосновенность


powered by lun.ua
Материалы по теме
За отмену моратория на продажу земли более трети украинцев – опрос 26 сентября 2019, 19:46
Большинство украинцев выступают за открытый формат заседаний Кабмина 18 сентября 2019, 13:11
Продажу земли поддерживает лишь треть украинцев 18 сентября 2019, 12:59
Все новости
Главные новости
Рассекречена жалоба на разговор Трампа и Зеленского – документ
Адвокат Трампа Джулиани связывался с Богданом и Баканов – спецслужбы
ФСБ задержала украинца на админгранице с Крымом, он арестован
Украину хотят лишить права доступа в зал ПАСЕ
Все новости
советы

Эти 12 вопросов нельзя ставить жениху или невесте перед свадьбой

Фото

45 мест, которые стоит посетить фанатам Гарри Поттера

социум

Кто такие полиаморы: хаотичный секс или любовь по согласию?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів