Верховный суд остановил волокиту с Насировым: дело пошло в Антикорсуд
Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги добывающим газ компаниям беглого нардепа Александра Онищенко.
Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.
В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Он якобы просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.
Верховный суд рассмотрел все ходатайства Насирова.
Экс-глава ДФС пытался устранить из дела НАБУ и САП. Просил передать дело в другую палату ВСУ. Когда ему отказали, хотел вновь заявить об отводе судей.
Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.
Предыстория:
- 2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили главе ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении.
- Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".
- 8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
- 16 марта жена внесла за него залог.
- Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как председатель ДФС за предоставление рассрочек, чем хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.
- 1 декабря 2018 года ОАСК под председательством одиозного Евгения Аблова удовлетворил иск, вернув Насирову должность председателя ДФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн.
- НАБУ, САП и госпредприятие "Укргазвидобування", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.
- В июне 2019 года судьи апелляционного суда Андрей Паринов, Александр Беспалов и Наталья Литвинова сначала отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.
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