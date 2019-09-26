Верховный суд остановил волокиту с Насировым: дело пошло в Антикорсуд

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги добывающим газ компаниям беглого нардепа Александра Онищенко.

Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Он якобы просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Верховный суд рассмотрел все ходатайства Насирова.

Экс-глава ДФС пытался устранить из дела НАБУ и САП. Просил передать дело в другую палату ВСУ. Когда ему отказали, хотел вновь заявить об отводе судей.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Предыстория: