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Верховный суд остановил волокиту с Насировым: дело пошло в Антикорсуд

Четверг, 26 сентября 2019, 23:50
Верховный суд остановил волокиту с Насировым: дело пошло в Антикорсуд

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги добывающим газ компаниям беглого нардепа Александра Онищенко.

Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Он якобы просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Верховный суд рассмотрел все ходатайства Насирова.

Экс-глава ДФС пытался устранить из дела НАБУ и САП. Просил передать дело в другую палату ВСУ. Когда ему отказали, хотел вновь заявить об отводе судей.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Предыстория:

  • 2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили главе ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении.
  • Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".
  • 8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
  • 16 марта жена внесла за него залог.
  • Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как председатель ДФС за предоставление рассрочек, чем хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.
  • 1 декабря 2018 года ОАСК под председательством одиозного Евгения Аблова удовлетворил иск, вернув Насирову должность председателя ДФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн.
  • НАБУ, САП и госпредприятие "Укргазвидобування", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.
  • В июне 2019 года судьи апелляционного суда Андрей Паринов, Александр Беспалов и Наталья Литвинова сначала отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НасировВерховный суд
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