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Зеленський прийшов до штаб-квартири ООН, де зустрівся з генсеком

П'ятниця, 27 вересня 2019, 00:37
Зеленський прийшов до штаб-квартири ООН, де зустрівся з генсеком

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Джерело: прес-служба президента.

Володимир Зеленський та генсек ООН зустрілися на 38-му поверсі будівлі секретаріату штаб-квартири ООН, де розташований кабінет генсека. 

Там Зеленський подякував генсеку за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.

Крім того, Володимир Зеленський закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, йдеться на сайті гаранта.

Цією зустріччю завершується програма візиту Президента України до Нью-Йорка.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуває з робочим візитом у США, де бере участь у високому тижні 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Теми: ЗеленськийООНСША
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