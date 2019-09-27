Зеленський прийшов до штаб-квартири ООН, де зустрівся з генсеком

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Джерело: прес-служба президента.

Володимир Зеленський та генсек ООН зустрілися на 38-му поверсі будівлі секретаріату штаб-квартири ООН, де розташований кабінет генсека.

Там Зеленський подякував генсеку за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.

Крім того, Володимир Зеленський закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, йдеться на сайті гаранта.

Цією зустріччю завершується програма візиту Президента України до Нью-Йорка.

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