Зеленський прийшов до штаб-квартири ООН, де зустрівся з генсеком
П'ятниця, 27 вересня 2019, 00:37
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.
Джерело: прес-служба президента.
Володимир Зеленський та генсек ООН зустрілися на 38-му поверсі будівлі секретаріату штаб-квартири ООН, де розташований кабінет генсека.
Там Зеленський подякував генсеку за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.
Крім того, Володимир Зеленський закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, йдеться на сайті гаранта.
Цією зустріччю завершується програма візиту Президента України до Нью-Йорка.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуває з робочим візитом у США, де бере участь у високому тижні 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.