Зеленский пришел в штаб-квартиру ООН, где встретился с генсеком

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Пятница, 27 сентября 2019, 00:37

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Источник: пресс-служба президента.

Владимир Зеленский и генсек ООН встретились на 38-м этаже здания секретариата штаб-квартиры ООН, где расположен кабинет генсека.

Там Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН по гуманитарной поддержке граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины, говорится на сайте гаранта.

Этой встречей завершается программа визита Президента Украины в Нью-Йорк.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где участвует в высоком неделе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Темы: Зеленский ООН США


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