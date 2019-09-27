США звинуватили президента Сирії у використанні хімічної зброї
Сполучені Штати Америки звинуватили уряд президента Сирії Башара Асада у новому застосуванні хімічної зброї проти власного народу.
Джерело: держсекретар США Майк Помпео, передає Deutsche Welle.
На підставі проведеного розслідування американські експерти прийшли до висновку, що режим Асада 19 травня використовував хлор в якості хімічної зброї в ході операції в провінції Латакія.
"Хімічна атака була проведена в рамках настання сирійських військ на позиції повстанців і джихадистів в провінції Ідліб, де російська авіація надає військам Асада підтримку з повітря", - наголошується в повідомленні.
За словами Держсекретаря США, застосування хлору в Латакії є лише однією з ланок в довгій низці атак із застосуванням режимом Асада хімічної зброї, в результаті чого загинули та постраждали тисячі сирійців.
Нагадаємо:
- Використання хімічної зброї у Сирії було масовим і наблизило перемогу режиму Башара Асада.
- ВВС стверджує, що має докази проведення щонайменше 106 хіматак у Сирії після вересня 2013 року, коли президент Сирії Асад підписав міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї і погодився знищити запаси хімічної зброї в країні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua