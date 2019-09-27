США звинуватили президента Сирії у використанні хімічної зброї

Сполучені Штати Америки звинуватили уряд президента Сирії Башара Асада у новому застосуванні хімічної зброї проти власного народу.

Джерело: держсекретар США Майк Помпео, передає Deutsche Welle.

На підставі проведеного розслідування американські експерти прийшли до висновку, що режим Асада 19 травня використовував хлор в якості хімічної зброї в ході операції в провінції Латакія.

"Хімічна атака була проведена в рамках настання сирійських військ на позиції повстанців і джихадистів в провінції Ідліб, де російська авіація надає військам Асада підтримку з повітря", - наголошується в повідомленні.

За словами Держсекретаря США, застосування хлору в Латакії є лише однією з ланок в довгій низці атак із застосуванням режимом Асада хімічної зброї, в результаті чого загинули та постраждали тисячі сирійців.

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