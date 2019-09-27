США обвинили президента Сирии в применении химического оружия 

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Пятница, 27 сентября 2019, 03:22

Соединенные Штаты обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в новом применении химического оружия против собственного народа.

Источник: госсекретарь США Майк Помпео, передает Deutsche Welle.

На основании проведенного расследования американские эксперты пришли к выводу, что режим Асада 19 мая использовал хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.

"Химическая атака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где российская авиация оказывает войскам Асада поддержку с воздуха", - отмечается в сообщении.

По словам Госсекретаря США, применение хлора в Латакии является лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате чего погибли и пострадали тысячи сирийцев.

Напомним:

  • Использование химического оружия в Сирии было массовым и приблизило победу режима Башара Асада.
  • ВВС утверждает, что имеет доказательства проведения не менее 106 химатак в Сирии после сентября 2013 года, когда президент Сирии Асад подписал международную конвенцию о запрете химического оружия и согласился уничтожить запасы химического оружия в стране.

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Темы: Сирия США


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