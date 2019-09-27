США обвинили президента Сирии в применении химического оружия
Соединенные Штаты обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в новом применении химического оружия против собственного народа.
Источник: госсекретарь США Майк Помпео, передает Deutsche Welle.
На основании проведенного расследования американские эксперты пришли к выводу, что режим Асада 19 мая использовал хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.
"Химическая атака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где российская авиация оказывает войскам Асада поддержку с воздуха", - отмечается в сообщении.
По словам Госсекретаря США, применение хлора в Латакии является лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате чего погибли и пострадали тысячи сирийцев.
Напомним:
- Использование химического оружия в Сирии было массовым и приблизило победу режима Башара Асада.
- ВВС утверждает, что имеет доказательства проведения не менее 106 химатак в Сирии после сентября 2013 года, когда президент Сирии Асад подписал международную конвенцию о запрете химического оружия и согласился уничтожить запасы химического оружия в стране.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua