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США прагнуть допомогти Україні у подоланні корупції — Помпео 

П'ятниця, 27 вересня 2019, 04:55

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що у двосторонніх відносинах з Україною Сполучені Штати прагнуть зміцнити взаємодію, у тому числі, щоби допомогти президенту Зеленському викорінити корупцію в Україні.

Джерело: виступ держсека на полях 74-ї Генеральної асамблеї ООН, передає Укрінформ.

"Ми прагнемо скористатися можливостями для поліпшення відносин між Сполученими Штатами та Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, аби допомогти подолати корупцію в Україні", - наголосив глава Державного департаменту США.

Державний секретар підкреслив, що президент Володимир Зеленський приділяє велику увагу антикорупційній боротьбі.

"Сподіваємось, ми можемо допомогти йому досягти цього. Це було б гарно для України, для Європи", - зауважив Помпео, додавши, що США також підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.

Теми: СШАЗеленський
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