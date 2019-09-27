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США стремятся помочь Украине в преодолении коррупции — Помпео

Пятница, 27 сентября 2019, 04:55

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в двусторонних отношениях с Украиной Соединенные Штаты стремятся укрепить взаимодействие, в том числе, чтобы помочь президенту Зеленскому искоренить коррупцию в стране.

Источник: выступление генсека на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский уделяет большое внимание антикоррупционной борьбе.

"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", - отметил Помпео, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.



Темы: СШАЗеленский
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