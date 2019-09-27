США стремятся помочь Украине в преодолении коррупции — Помпео

14 просмотров
Пятница, 27 сентября 2019, 04:55

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в двусторонних отношениях с Украиной Соединенные Штаты стремятся укрепить взаимодействие, в том числе, чтобы помочь президенту Зеленскому искоренить коррупцию в стране.

Источник: выступление генсека на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский уделяет большое внимание антикоррупционной борьбе.

"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", - отметил Помпео, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
США обвинили президента Сирии в применении химического оружия  27 сентября 2019, 03:22
Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США 27 сентября 2019, 01:49
Под санкции США попала семья Рауля Кастро 27 сентября 2019, 01:13
Все новости
Главные новости
Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США
Верховный суд остановил волокиту с Насировым: дело пошло в Антикорсуд
Рассекречена жалоба на разговор Трампа и Зеленского – документ
Адвокат Трампа Джулиани связывался с Богданом и Баканов – спецслужбы
Все новости
социум

10 типов родителей, которые не нравятся учителям

Фото

20 случайных фото Google Street View

исследование

Музыка может быть опасной для водителей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів